Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины

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Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси спел гимн вместе с командой сборной Аргентины перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (1:0, перерыв). Об этом пишет As.

В 2015 году Месси заявил, что никогда не будет пить гимн национальной команды, так как и без этого может настроится на игру и прочувствовать момент.

Напомним, 32-летний футболист играет в сборной Аргентины с 2005 года. С самого начала своих выступлений аргентинец ни разу не пел гимн.

А еще:  Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"| http://soccernews.ru 
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