Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси спел гимн вместе с командой сборной Аргентины перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (1:0, перерыв). Об этом пишет As.

В 2015 году Месси заявил, что никогда не будет пить гимн национальной команды, так как и без этого может настроится на игру и прочувствовать момент.

Напомним, 32-летний футболист играет в сборной Аргентины с 2005 года. С самого начала своих выступлений аргентинец ни разу не пел гимн.

#Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica

Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡#SomosArgentina! ¡#VibraElContinente! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 июня 2019 г.

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