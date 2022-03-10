Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги Чемпионов

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Форвард ПСЖ Лионель Месси не забил ни одного мяча в обеих играх 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Таким образом, звёздный аргентинец впервые за 15 лет не отличился в плей-офф самого престижного еврокубка.

В последний раз у Месси не было голов в плей-офф ЛЧ в сезоне 2006/07, когда "Барселона" вылетела в 1/8 финала от "Ливерпуля".

Напомним, что в первом матче с "Реалом" 34-летний нападающий не реализовал пенальти.

Не пропустите: У Месси нет голевых действий в 9 матчах с "Реалом" подряд. | http://soccernews.ru