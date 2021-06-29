Месси впервые за два года оформил дубль в игре сборной Аргентины

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Месси впервые за два года оформил дубль в игре сборной Аргентины

Фото твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дважды поразил ворота Боливии в матче 5-го тура группового этапа Кубка Америки.

34-летний футболист оформил дубль в составе "альбиселесте" впервые за два года.

В августе 2019-го нападающий забил два мяча в товарищеской игре с Никарагуа (5:1).

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 148 матчей, забил 75 голов и сделал 52 ассиста.

Не пропустите: Месси установил новый рекорд сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, в отличии от меня неудачника!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Дубли сильным сборным ,говорите?Футбольный Карлик забил футбольному карлику - всё логично и правильно ... Хе-хе ...

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