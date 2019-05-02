Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля
"Ливерпуль" стал 32-й командой, чьи ворота поражал капитан "Барселоны" Лионель Месси в рамках Лиги Чемпионов.
Напомним, что аргентинец оформил дубль в первом полуфинальном матче самого престижного еврокубкового турнира.
31-летний форвард вплотную приблизился к рекорду легенды "Реала" Рауля Гонсалеса, который огорчал в играх ЛЧ 33 соперников.
Стоит отметить, что всего в данном соревновании Месси играл против 37 различных команд.
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