Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

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Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18.

Напомним, вчера Месси одержал 328-ю победу в Примере. По этому показателю он обошел Рауля и вышел на третье место в истории турнира.

В текущем сезоне игрок участвовал в 19 матчах, отметился 19 голами и 12 ассистами.

Не пропустите: Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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