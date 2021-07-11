Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)

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Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на правах капитана получил трофей Кубка Америки.

"Вот он кубок! Лионель Месси поднял трофей Кубка Америки и привел в восторг Аргентину", - говорится в официальном твиттере Кубка Америки.

В финальном поединке Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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