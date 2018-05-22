Месси всего в один сезоне из последних девяти отдал менее десяти голевых передач

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Месси всего в один сезоне из последних девяти отдал менее десяти голевых передач

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим ассистентом чемпионата Испании.

В 38 матчах сезона аргентинец отдал 12 результативных передач.

Стоит отметить, что форвард стал автором менее десяти голевых передач всего в одном сезоне из последних девяти: 2009/10 - 10, 2010/11 - 18, 2011/12 - 16, 2012/13 - 12, 2013/14 - 11, 2014/15 - 18, 2015/16 - 16 и 2016/17 - 9.

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