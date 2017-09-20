Месси встретился с Сампаоли

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси встретился с главным тренером своей национальной сборной Хорхе Сампаоли.

Как информирует El Mundo Deportivo, встреча наставника Аргентины и ее капитана состоялась после вчерашнего матча "сине-гранатовых" в Ла Лиге против "Эйбара". Ее детали остаются неизвестными, но вполне вероятно, что на ней обсуждались предстоящие матчи "бело-голубых" в отборе к Чемпионату Мира против команд Перу и Эквадора.

Напомним, Месси остался доволен игрой Паулиньо в матче против "Эйбара". | soccernews.ru