Месси встретился с Сампаоли

Теги хорхе сампаолилионель мессиаргентинаэквадорперу

Месси встретился с СампаолиФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси встретился с главным тренером своей национальной сборной Хорхе Сампаоли.

Как информирует El Mundo Deportivo, встреча наставника Аргентины и ее капитана состоялась после вчерашнего матча "сине-гранатовых" в Ла Лиге против "Эйбара". Ее детали остаются неизвестными, но вполне вероятно, что на ней обсуждались предстоящие матчи "бело-голубых" в отборе к Чемпионату Мира против команд Перу и Эквадора.

Напомним, Месси остался доволен игрой Паулиньо в матче против "Эйбара". | soccernews.ru

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