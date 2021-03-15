Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео

Теги барселоналионель месси

Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругал болельщиков, которые принялись снимать его на смартфоны в тот момент, когда футболист подъехал на своему автомобиле к клубной базе. 

"Почему вы продолжаете снимать одно и то же видео? Вы же делали это много раз. Как вы думаете, нормально ли каждый раз делать одно и то же? Прекратите", - сказал Месси.

После этого  болельщик принес извинения и прекратил съемку. 

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"

Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов