Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругал болельщиков, которые принялись снимать его на смартфоны в тот момент, когда футболист подъехал на своему автомобиле к клубной базе.
"Почему вы продолжаете снимать одно и то же видео? Вы же делали это много раз. Как вы думаете, нормально ли каждый раз делать одно и то же? Прекратите", - сказал Месси.
⚠️ Els jugadors del Barça comencen a estar cansats dels Tick Tockers que els fan aturar el cotxe per fer sempre el mateix vídeo.— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) March 15, 2021
️El darrer en emprenyar-se, Leo Messi.
- ¿Para qué quieres siempre los mismos videos? Ya hicieron un montón..
- Perdón Leopic.twitter.com/K5Br3gXlao
После этого болельщик принес извинения и прекратил съемку.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
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|20
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|15
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|Сельта Виго
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