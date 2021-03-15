Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругал болельщиков, которые принялись снимать его на смартфоны в тот момент, когда футболист подъехал на своему автомобиле к клубной базе.

"Почему вы продолжаете снимать одно и то же видео? Вы же делали это много раз. Как вы думаете, нормально ли каждый раз делать одно и то же? Прекратите", - сказал Месси.

⚠️ Els jugadors del Barça comencen a estar cansats dels Tick Tockers que els fan aturar el cotxe per fer sempre el mateix vídeo.



️El darrer en emprenyar-se, Leo Messi.



- ¿Para qué quieres siempre los mismos videos? Ya hicieron un montón..



- Perdón Leopic.twitter.com/K5Br3gXlao — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) March 15, 2021

После этого болельщик принес извинения и прекратил съемку.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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