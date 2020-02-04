Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"

1 Теги лионель мессибарселонаэрнесто вальвердеэрик абидаль

Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен словами спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля о бывшем главном тренере команды Эрнесто Вальверде. По словам Абидаля, игроки "Барселоны" были недовольны работой Вальверде и не выкладывались на полную.

"Если вы говорите подобное о футболистах, то должны назвать конкретные фамилии. Иначе вы просто обливаете всех грязью и говорите неправду. Каждый должен взять ответственность за свою работу. Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Если что-то не так, то мы являемся первыми, кто признает это", - написал Месси в сторис своего Instagram.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Месси последние несколько матчей играл с травмой. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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