Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поссорился с болельщиками своей команды после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
По информации Mundo Deportivo, аргентинец вступил в перепалку с фанатами в аэропорту, куда он приехал отдельно от команды из-за затянувшихся допинг-процедур.
В воздушной гавани футболист подвергся нападкам со стороны поклонников "сине-гранатовых", что вывело его из себя.
В ситуацию пришлось вмешаться личному менеджеру нападающего Пепе Косте, который увёл Месси в неизвестном направлении.
Напомним, что в первом матче "Барса" разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0 благодаря дублю звёздного форварда, но в ответной игре "блауграна" проиграла 0:4 и вылетела из ЛЧ.
Не пропустите: Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30