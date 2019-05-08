Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"

Теги барселоналиверпульлионель месси

Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поссорился с болельщиками своей команды после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По информации Mundo Deportivo, аргентинец вступил в перепалку с фанатами в аэропорту, куда он приехал отдельно от команды из-за затянувшихся допинг-процедур.

В воздушной гавани футболист подвергся нападкам со стороны поклонников "сине-гранатовых", что вывело его из себя.

В ситуацию пришлось вмешаться личному менеджеру нападающего Пепе Косте, который увёл Месси в неизвестном направлении.

Напомним, что в первом матче "Барса" разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0 благодаря дублю звёздного форварда, но в ответной игре "блауграна" проиграла 0:4 и вылетела из ЛЧ.

Не пропустите: Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа

Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов