Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поссорился с болельщиками своей команды после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По информации Mundo Deportivo, аргентинец вступил в перепалку с фанатами в аэропорту, куда он приехал отдельно от команды из-за затянувшихся допинг-процедур.

В воздушной гавани футболист подвергся нападкам со стороны поклонников "сине-гранатовых", что вывело его из себя.

В ситуацию пришлось вмешаться личному менеджеру нападающего Пепе Косте, который увёл Месси в неизвестном направлении.

Напомним, что в первом матче "Барса" разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0 благодаря дублю звёздного форварда, но в ответной игре "блауграна" проиграла 0:4 и вылетела из ЛЧ.

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