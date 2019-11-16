Месси вступил в перепалку с Тите во время матча Бразилия - Аргентина (видео)

Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины произошёл конфликт с участием главного тренера "селесао" Тите и капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Я кричал арбитру, что Месси должен получить карточку. Он заслужил предупреждение, поэтому я имел право жаловаться. Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать", - приводит слова Тите The Metro.

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

Напомним, что Аргентина минимально победила Бразилию благодаря голу Месси.

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