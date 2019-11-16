Месси вступил в перепалку с Тите во время матча Бразилия - Аргентина (видео)

2 Теги бразилияаргентиналионель месситите

Месси вступил в перепалку с Тите во время матча Бразилия - Аргентина (видео)

Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины произошёл конфликт с участием главного тренера "селесао" Тите и капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Я кричал арбитру, что Месси должен получить карточку. Он заслужил предупреждение, поэтому я имел право жаловаться. Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать", - приводит слова Тите The Metro.

Напомним, что Аргентина минимально победила Бразилию благодаря голу Месси.

Не пропустите: Месси высказался о победе над сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Кто такой Месси, а кто такой Тите? - букашка, возомнившая себя великим тренером!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он выиграл Кубок Америки.А гном - нет!ыыыыыыыыыы)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов