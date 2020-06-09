Месси второй день подряд тренировался в общей группе "Барселоны"

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Месси второй день подряд тренировался в общей группе "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов вернуться на поле после травмы квадрицепса.

Звёздный аргентинец уже второй день подряд занимается без ограничений в общей группе "сине-гранатовых".

Таким образом, 32-летний нападающий сможет сыграть с "Мальоркой" в ближайшую субботу.

Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Лионель Месси готов обсудить новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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