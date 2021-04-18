Месси - второй самый титулованный футболист в истории

Фото: twitter.com/fcbarcelona

"Барселона" уверенно разобралась с "Атлетиком" (4:0) и завоевала Кубок Испании.

Капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси завоевал 37-й трофей в карьере и сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой и Максвеллом.

Самым титулованным игроком в истории остается экс-игрок "Барсы" и ПСЖ Дани Алвес, на счету которого 42 выигранных трофея.

Читайте также: "Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании. | http://soccernews.ru