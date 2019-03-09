Месси выбился в лидеры топ-5 чемпионатов Европы по голевым передачам

"Барселона" на данный момент переигрывает "Райо Вальекано" (2:1).

Первый гол за каталонцев забил защитник Жерар Пике, а ассистировал ему капитан команды Лионель Месси.

Как сообщает SportsCenter, аргентинец сделал 12-ю голевую передачу в Примере и по этому показателю обогнал Эдена Азара (11).

Таким образом, Месси стал лидером топ-5 чемпионатов по количеству голевых передач.

В первую пятерку также входят Джошуа Киммих, Джейдон Санчо и Райан Фрейзер, у которых по 10 ассистов.

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