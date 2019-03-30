Месси выбрал свой лучший гол за "Барселону"

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Месси выбрал свой лучший гол за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выбрал свой лучший гол за клуб.

Отметим, что выбор 31-летнего аргентинца пал на гол в ворота "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2010/11.

Напомним, что этот гол попал в тройку лучших по мнению фанатов клуба.

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Комментарии

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