Месси выбрал свой лучший гол за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выбрал свой лучший гол за клуб.

Отметим, что выбор 31-летнего аргентинца пал на гол в ворота "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2010/11.

Напомним, что этот гол попал в тройку лучших по мнению фанатов клуба.

Читайте также: Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны". | http://soccernews.ru