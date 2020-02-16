Месси выдал худшую серию за последние шесть лет



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел забить в четвертом матче чемпионата Испании подряд.

Данная серия стала худшей для форварда за последние шесть лет. В последний раз форвард не забивал в Примере так же долго с 19 октября 2013 года по 1 февраля 2014 года. Тогда он не забивал восемь матчей подряд. При этом Месси в последних четырех матчах отдал шесть результативных передач.

В данный момент 32-летний Месси лидирует в списке бомбардиров чемпионата Испании, забив 14 голов. Также он является лучшим ассистентом турнира, сделав 12 голевых передач.

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