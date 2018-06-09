Месси выделил игроков, которые способны впечатлить фанатов на ЧМ-2018

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какие футболисты способны впечатлить болельщиков на ЧМ-2018.

"У Бразилии есть Неймар и Коутиньо. У Испании есть Иньеста и Силва. В сборной Германии нет ярко выраженной звезды, но они очень сильны командно. У Бельгии есть Азар и Де Брюйне, у Франции - Гризманн и Мбаппе. В турнире будет участвовать множество высококлассных футболистов" - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Отметим, что Месси не назвал лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

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