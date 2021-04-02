Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта

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"Барселона" продолжает вести переговоры со своим капитаном Лионелем Месси о заключении нового соглашения.

По информации Eurosport, звёздный футболист уже выдвинул руководству "блауграны" два условия.

Во-первых, аргентинец требует купить топ-игрока, который поможет команде снова всерьёз претендовать на победу в Лиге Чемпионов.

Во-вторых, Месси хочет, чтобы клуб продлил контракты с молодыми талантами. В частности, речь идёт о Педри и Илайше Мориба.

Напомним, что договор 33-летнего форварда с "Барсой" истекает 30 июня.

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