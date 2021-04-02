Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта

Теги барселоналионель мессипедриилайш мориба

Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта

Фото твиттер adidas Football

"Барселона" продолжает вести переговоры со своим капитаном Лионелем Месси о заключении нового соглашения.

По информации Eurosport, звёздный футболист уже выдвинул руководству "блауграны" два условия.

Во-первых, аргентинец требует купить топ-игрока, который поможет команде снова всерьёз претендовать на победу в Лиге Чемпионов.

Во-вторых, Месси хочет, чтобы клуб продлил контракты с молодыми талантами. В частности, речь идёт о Педри и Илайше Мориба.

Напомним, что договор 33-летнего форварда с "Барсой" истекает 30 июня.

Не пропустите: "Барселона" показала, как Месси тренируется в перерыве на матчи сборных. | http://soccernews.ru
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