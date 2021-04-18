Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси завоевал 35-й трофей в составе каталонского клуба.

Юбилейным трофеем для форварда стал Кубок Испании, в финале которого "Барселона" разгромила "Атлетик" со счетом 4:0, а Месси оформил дубль.

33-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". Он провел за клуб 771 матч и забил 665 голов. 10-кратный чемпион Испании, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира. Также форвард становился Олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины.

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