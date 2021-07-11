Месси выиграл 37-й трофей в карьере

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Месси выиграл 37-й трофей в карьере

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой 37-й трофей в карьере.

Это произошло после победы сборной Аргентины в финале Кубка Америки с командой Бразилии со счетом 1:0.

С национальной сборной Месси, кроме Кубка Америки, также становился чемпионом Олимпийских игр. В составе "Барселоны" форвард 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз завоевал Кубок Испании, восемь раз - Суперкубок Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а также по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Не пропустите: Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео). | http://soccernews.ru
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Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)

Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)

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