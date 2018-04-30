Месси выиграл на девять командных трофеев больше Роналду с момента прихода португальца в "Реал"

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Месси выиграл на девять командных трофеев больше Роналду с момента прихода португальца в "Реал"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выиграл на девять командных трофеев больше португальского нападающего Криштиану Роналду с момента прихода того в мадридский "Реал".

Так, победа в текущем розыгрыше Ла Лиги стала для аргентинца 24-м выигранным с "сине-гранатовыми" турниром с 2009-го года. За это же период времени 33-летний бомбардир королевского клуба выиграл "лишь" 15 трофеев.

Напомним, Месси стал первым игроком, который забил не менее 30-ти голов в семи сезонах Ла Лиги. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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