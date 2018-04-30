Месси выиграл на девять командных трофеев больше Роналду с момента прихода португальца в "Реал"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выиграл на девять командных трофеев больше португальского нападающего Криштиану Роналду с момента прихода того в мадридский "Реал".

Так, победа в текущем розыгрыше Ла Лиги стала для аргентинца 24-м выигранным с "сине-гранатовыми" турниром с 2009-го года. За это же период времени 33-летний бомбардир королевского клуба выиграл "лишь" 15 трофеев.

Напомним, Месси стал первым игроком, который забил не менее 30-ти голов в семи сезонах Ла Лиги. | soccernews.ru