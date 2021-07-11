Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграл свой первый трофей с национальной сборной.

В финале Кубка Америки аргентинцы обыграли Бразилию и стали обладателями трофея.

Ранее Месси выигрывал с Аргентиной только Олимпийские игры, но трижды проиграл в финале Кубка Америки, а в 2014 году уступил в финале чемпионата мира.

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