Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года

Теги лионель мессибарселона

Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 годаПоявилась информация о размере налоговых вычетов форварда "Барселоны" Лионеля Месси после подписания контракта в 2017 году.

Недавно газета El Mundo опубликовала детали соглашения между каталонским клубом и аргентинским футболистом. Максимальная сумма, которую нападающий может получить по четырехлетнему контракту, – 555 237 619 евро.

Каталонское издание El Periódico de Catalunya пишет, что Месси заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года, при этом около 275 млн евро из них – это подоходные налоги. Также футболист обязан выплачивать налоги на имиджевые права (на них приходится около 15% от общей суммы налогов) и рекламные контракты.

Судя по подсчетам, каждый год аргентинец выплачивает около 70 млн евро налогов. Сумма меняется каждый год.

Читать также: "Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов