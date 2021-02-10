Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года
Появилась информация о размере налоговых вычетов форварда "Барселоны" Лионеля Месси после подписания контракта в 2017 году.
Недавно газета El Mundo опубликовала детали соглашения между каталонским клубом и аргентинским футболистом. Максимальная сумма, которую нападающий может получить по четырехлетнему контракту, – 555 237 619 евро.
Каталонское издание El Periódico de Catalunya пишет, что Месси заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года, при этом около 275 млн евро из них – это подоходные налоги. Также футболист обязан выплачивать налоги на имиджевые права (на них приходится около 15% от общей суммы налогов) и рекламные контракты.
Судя по подсчетам, каждый год аргентинец выплачивает около 70 млн евро налогов. Сумма меняется каждый год.
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