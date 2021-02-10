Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года

Появилась информация о размере налоговых вычетов форварда "Барселоны" Лионеля Месси после подписания контракта в 2017 году.

Недавно газета El Mundo опубликовала детали соглашения между каталонским клубом и аргентинским футболистом. Максимальная сумма, которую нападающий может получить по четырехлетнему контракту, – 555 237 619 евро.

Каталонское издание El Periódico de Catalunya пишет, что Месси заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года, при этом около 275 млн евро из них – это подоходные налоги. Также футболист обязан выплачивать налоги на имиджевые права (на них приходится около 15% от общей суммы налогов) и рекламные контракты.