Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси выпустил коллекцию часов, которая является коллаборацией игрока с маркой Jacob&Co.

Разработка выпущена в ограниченном количестве. На всей партии есть подпись Месси на задней части стекла.

Производитель часов в своем инстаграм написал, что часы спроектировал лично футболист.

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