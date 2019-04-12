Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал

Теги лионель мессибарселона

Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси выпустил коллекцию часов, которая является коллаборацией игрока с маркой Jacob&Co.

Разработка выпущена в ограниченном количестве. На всей партии есть подпись Месси на задней части стекла.

Производитель часов в своем инстаграм написал, что часы спроектировал лично футболист.

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