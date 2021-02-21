Месси выразил соболезнования Роналдиньо в связи со смертью его мамы

Форвард "Барселоны" Лионель Месси выразил слова поддержки своему бывшему партнеру по клубу Роналдиньо, чья мама умерла от последствий коронавируса.

"Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто желаю тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью.

Я очень сожалею. Пусть она покоится с миром", – написал Месси в инстаграме.