ПСЖ вышел из гонки за Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси не перейдёт в ПСЖ, сообщает El Español со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, парижане прекращают попытки заполучить 34-летнего футболиста, несмотря на то, что он уже почти две недели пребывает в статусе свободного агента.

Ожидается, что звёздный форвард подпишет новый контракт с "Барселоной", однако пока у "сине-гранатовых" не получается обойти финансовые ограничения, чтобы зарегистрировать сделку.

Месси является воспитанником "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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