Месси вышел из карантина и показал, кто в Ла Лиге хозяин, Альба как всегда помог: "Барселона" на классе и опыте разнесла "Мальорку"

"Барселона " возобновила сезон матчем на Балеарах с несколькими неожиданностями в составе. На поле не вышел Умтити, вместо которого появился Араухо (Лангле пропускал тур из-за перебора желтых), а Луис Суарес остался в запасе – вместо него в основу поставили Брейтуэйта. Ракитич также начинал на банке, отдав свою позицию Видалю. Поединок начался для "Барселоны" максимально удачно. Уже на 65-й секунде Альба выполнил подачу с левого фланга, а Видаль, продавив Састре, замкнул ее ударом головой под ближнюю штангу – 0:1! На 7-й минуте каталонцы могли и удвоить преимущество, но выстрел Брейтуэта метров с 12-ти после скидки от Лео в последний момент успел накрыть один из защитников. Еще через три минуты гости раскатали эффектную трехходовку с разрезным пасом Де Йонга и прострелом Роберто под удар Гризманну – Антуан с близкой дистанции не попал в дальний угол. На 12-й же минуте француз открылся под проникающий пас Месси и вернул мяч под удар с линии вратарской, однако Лео пробил значительно выше ворот. Вообще, у капитана Барсы с индивидуальными действиями до перерыва не получалось, хотя было заметно, как сильно тот хочет забить. Он очень часто передерживал мяч!



"Мальорка" во второй трети тайма сумела засушить игру, а уже на 22-й минуте тер Штегену пришлось спасать ворота в сногсшибательном прыжке – это Кубо сместился с фланга и мощно выстрелил в дальний угол. За десять последующих минут балеарцы успели огрызнуться заблокированным ударом Педрасы, слабым добиванием Кубо в руки голкиперу и хитрым выстрелом японца со стандарта под стенкой (тер Штеген поймал мяч). Наказание за расточительность не заставило долго ждать: на 37-й минуте де Йонг пробросил мяч головой в штрафную на Месси, а Лео головой сбросил его дальше на Брейтуэйта – Мартин же расстрелял ворота с близкого расстояния. 0:2! "Мальорка" могла отыграть один гол перед свистком на перерыв, когда Будимир замкнул подачу из глубины ударом головой под дальнюю штангу, но мяч разминулся с ней. Через три минуты после старта второго тайма Будимир выстрелил метров с 22-х в тот же угол, но "круглый" предательски пролетел в сантиметрах от каркаса. После этого игра несколько успокоилась – моментов не возникало, а на поле стадиона "Иберостар" прорвался какой-то болельщик в футболке сборной Аргентины. Он даже сделал Селфи с Альбой! Кике Сетьен, сняв после перерыва Видаля и бросив в бой Ракитича, на 58-й минуте решил добавить в атаку Суареса. Пока тот привыкал к полю, "Барса" едва не закрыла игру: Месси на 60-й минуте выкатил передачу в штрафную на Брейтуэта, а Мартин, выиграв борьбу в Посо, пробил в дальний угол – "Мальорку" спасла нога голкипера Рейны.



Сразу после розыгрыша углового Месси прострелил с левого фланга, Суарес пропустил на Араухо, а тот замкнул – стойка! На 64-й же минуте Лео попытался завершить затяжную перепасовку в штрафной мощным ударом метров с восьми, но получилось слишком неточно. Казалось, высшие силы не хотели третьего гола "Барсы". На некоторое время показалось, что его так и не удастся увидеть, ведь команды начали скучно катать мяч, проводить замены и зарабатывать стандарты без дальнейшего обострения. Такой футбол оставлял некоторые шансы "Мальорке", а на 77-й минуте балеарцы вполне могли сократить отставание в счете дальним выстрелом Посо в левый нижний угол – и снова мяч прошел в сантиметрах от стойки! "Барса" все поняла, и на 79-й минуте закрыла игру: Месси разрезал оборону пасом из глубины на ход Альбе, а тот, вырвавшись один на один, пробил мимо Рейны – 0:3. "Мальорка" могла забить гол престижа, однако и удар Лаго с острого угла, и замыкания Абдона метров с десяти головой прошли рядом с правым углом. "Барселона" также раскатала несколько крутых атак, а в компенсированное время довела дело до избиения. На 90+3-й минуте Месси ворвался в штрафную и пробил в девятку, установив окончательный счет встречи – 0:4. Суарес мог и пятый забить, но Рейна был против. Таким образом, лидер турнирной таблицы – "Барселона" – набрал 61 очко и оторвался от "Реала" на пять зачетных баллов, но мадридцы свой матч еще не сыграли. "Мальорка", имея 25 пунктов в активе, осталась на восемнадцатой строчке в турнирной таблице.

У "Барселоны" все хорошо – посткарантинный футбол получился не хуже обычного!

Очевидно, что "Барселона" победила еще до матча, но в попытке хоть как-то настроить себя на интригу упоминались докарантинные поединки "Барсы" с середняками – даже громя их подопечные Сетьена часто теряли контроль над ситуацией и пропускали голы. Сейчас же каталонцы должны были быть в слабой физической готовности с низкой сыгранностью, поэтому шансы "Мальорки" на хороший бой росли. В принципе, балеарцы его и дали, но ничего системного у хозяев не прошло. "Барса" вынесла соперника, играя в невероятно уверенный футбол: 65% владения мячом, 89% точности передач, 19:8 по проникающим передачам, все 12 ударов – из пределов штрафной, преимущество в интенсивности прессинга – в 2,5 раза, 64:31 по выигранным единоборствам, 21:9 – по верховыми дуэлям. Ну, и о четырех хороших голах с открытием счета на 65-й секунде (+ стойка) не стоит забивать. Каталонцы полностью контролировали темп и ход поединка, не позволяя "Мальорке" перехватывать инициативу и создавать качественные моменты игры. Да, "Мальорка" даже перестреляла "Барсу" по количеству ударов, но их острота суммарно составила смешные 0,65 xG. Выглядит не очень правдоподобно при суперсейвах тер Штегена и минимум четырех пролетах мяча рядом со стойкой, но статистика ожидаемых голов больше опирается на позиции для удара – а они не были выгодными. Все три выстрела балеарцы в створ прошли с дистанции (и только один был опасным).



Очень понравилась индивидуальная работа Брейтуэйта, который стал лидером по ожидаемым голами (1,16 xG) и вторым по xGChain (общий вклад в атакующие действия). Неплохо вошел Суарес, который уже через минуту после появления на поле классно пропускал мяч под удар Араухо в стойку, а также отдал ассист и дважды пробил в створ (с двух попыток). Неплохо подыгрывал Гризманн (два паса под удар), который и сам мог забить – хотя после перерыва он растворился. Опять поразил тер Штеген, который вытягивал коварные и мощные удары Кубо, демонстрировал невероятную технику прыжков и при этом отдал 64 точных передач из 68 в целом – это лучший результат в Ла Лиге за последние 15 лет. В целом, каталонцы сыграли так, что критиковать никого не хочется. Это прогресс – в текущем сезоне даже в матчах с аутсайдерами такое впечатление абсолютно вся команда производила редко.

Месси и Альба вновь все порешали!

Что касается формы Месси перед матчем, возникали некоторые опасения – на фото с тренировок мы видели хорошо упитанного мальчика, который съездил к бабушке в деревню, а в СМИ гуляла информация о повреждении аргентинца. Все обошлось, и Лео снова устроил избиение младенцев: в его активе 6 передач под удар, 9 успешных обыгрышей с 14-ти, 13 выигрышных единоборств в 20-ти эпизодах, 15 врываний в штрафную, 3 удара, 2 ожидаемых ассиста, по одному голу и ассист – причем голевой пас Месси отдал головой! Лионелю несколько не везло с реализацией моментов, а в первом тайме еще и была заметной некоторая суета капитана. Он очень хотел забить сам, шел в гущу футболистов и в целом выглядел хоть и не плохо, но и не гениально. Лишь после перерыва Лео успокоился и дал мастер-класс – на то он и Лео. Благодаря перформансу на Балеарах Месси вышел на первое место в европейском зачете по системе гол + пас – у него вместе с Иммобиле по 34 балла, причем аргентинец вдвое чаще ассистировал партнерам. Кроме того, он стал единственным футболистом в истории Ла Лиги, которому удалось забить 20 голов в 12 сезонах подряд. Вообще, с 352 голов "Барселоны", проведенных после ухода Неймара, в активе Месси 121 – причем еще 55 раз Лео ассистировал. Это очень хорошие показатели!



Еще одним героем встречи стоит назвать Альбу. Жорди удалось отличиться ассистом уже на 65-й секунде встречи, а в конце добавить к нему результативный выход один на один – да и второй гол стартовал с его прострела с рикошетом на де Йонга. Кроме того, Альба завершил матч с высочайшей точностью передач (65 из 68 точных). В обороне он также не сачковал, став одним из лидеров по перехватами (3) и лучшим по возврату мяча (6). Возможно, Альба и не продемонстрировал чего-то невероятно фантастического, но сыграл именно так, как мы и привыкли – быстро, активно, с хорошими передачами и качественной реализацией голевых моментов. Вообще, участие в трех голах из четырех – это и есть стиль Альбы.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников