Месси вышел к болельщикам ПСЖ (видео)

Теги лионель мессипсж

Месси вышел к болельщикам ПСЖ (видео)Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" сегодня официально представил аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве своего футболиста.

Форвард после пресс-конференции с президентом парижского гранда Нассером Аль-Хелайфи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.

Возле стадиона собралось большое количество фанатов парижан, которые поприветствовали 34-летнего аргентинца зарядами и пиротехникой.

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