Месси вышел к болельщикам ПСЖ (видео)

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" сегодня официально представил аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве своего футболиста.

Форвард после пресс-конференции с президентом парижского гранда Нассером Аль-Хелайфи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.

Возле стадиона собралось большое количество фанатов парижан, которые поприветствовали 34-летнего аргентинца зарядами и пиротехникой.

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes



On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

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