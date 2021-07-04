Месси вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных

1 Теги аргентиналионель мессистатистика

Месси вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборныхФото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в игре 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (3:0).

Таким образом, Месси забил 76-й гол в составе национальной команды. В списке лучших бомбардиров в истории сборных он делит 8-ю строчку с Али Мабхутом из ОАЭ.

Больше Месси за сборную забивали:

1-2. Криштиану Роналду, Португалия - 109 голов;

1-2. Али Даеи, Иран - 109;

3. Мухтар Дахари, Малайзия - 89;

4. Ференц Пушкаш, Венгрия - 84;

5. Годфри Читалу, Замбия - 79;

6. Хусейн Саид, Ирак - 78;

7. Пеле, Бразилия - 77;

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Лео Король футбола и это знает даже мой кот Бадр и моя тупая как дверь сестра!

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