Месси вышел на седьмое место по числу матчей в Примере

Теги барселоналионель мессиикер касильясстатистика

Месси вышел на седьмое место по числу матчей в Примере

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сыграл с "Реал Сосьедадом" (6:1) в матче 28-го тура Примеры.

Звёздный футболист провёл 511-ю игру в рамках чемпионата Испании. Это седьмой показатель в истории турнира.

По числу матчей в Примере 33-летний аргентинец обогнал бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса (510).

Впереди Месси только Мануэль Санчис (523), Франсиско Буйо (542), Эусебио Сакристан (543), Рауль Гонсалес Бланко (550), Хоакин Санчес (572) и Андони Субисаррета (622).

Не пропустите: "Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА

Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов