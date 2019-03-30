Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"

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Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит 675-й матч в составе "Барселоны".

31-летний футболист принимает участие в поединке 29-го тура Примеры против "Эспаньола".

По числу игр за "блауграну" Месси вышел на чистое второе место, опередив Андреса Иньесту (674).

У рекордсмена каталонского клуба Хави на счету 767 матчей.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду выступает с 2004 года.

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