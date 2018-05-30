Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Южной Америки в играх за сборные
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Южной Америки в играх за национальные команды.
Так, после вчерашнего матча против Гаити в активе 30-летнего форварда значится уже 64 забитых мяча за "бело-голубых". Больше него в Южной Америке в играх за сборные забивал только король футбола Пеле - 77 мячей в составе национальной команде Бразилии. Третье место удерживает еще один бывший игрок "селесао" Роналдо с результатом 62 результативных удара.
Напомним, в одном из эпизодов игры с Гаити Месси поиздевался над игроками соперника. | soccernews.ru
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