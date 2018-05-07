Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе

Теги лионель мессикриштиану роналдумохамед салах

Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в ЕвропеФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе.

Так, после вчерашнего Эль Класико в активе аргентинца значится уже 44 забитых мяча во всех турнирах за клуб в текущем сезоне. Он на один результативный удар опережает Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Напомним, Рамос рассказал о давлении на арбитра со стороны Месси. | soccernews.ru

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