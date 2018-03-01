Месси вышел в лидеры по числу голов со штрафных в этом сезоне

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях играет с "Лас-Пальмасом" (1:0, первый тайм).

Счет в этой встрече открыл аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси, прекрасно пробивший со штрафного.

Стоит отметить, что 30-летний Месси стал лидером этого сезона по числу голов со штрафных (4). По три раза подобным образом отличились Неймар (ПСЖ) и Набиль Фекир ("Лион").

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