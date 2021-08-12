Месси высказался о будущем Ла Лиги

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Месси высказался о будущем Ла ЛигиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о будущем Ла Лиги.

"Важную роль в лигах играют команды. "Барселона" и "Реал" все еще там, а также в Ла Лиге выступают "Севилья", "Валенсия" и "Атлетико". Это топ-клубы.

Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.

"Реалу" и "Барселоне" будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола", – сказал Месси в интервью El País.

Напомним, что Месси подписал с ПСЖ контракт на два года.

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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