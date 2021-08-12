Месси высказался о будущем Ла Лиги

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о будущем Ла Лиги.

"Важную роль в лигах играют команды. "Барселона" и "Реал" все еще там, а также в Ла Лиге выступают "Севилья", "Валенсия" и "Атлетико". Это топ-клубы.

Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.

"Реалу" и "Барселоне" будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола", – сказал Месси в интервью El País.

Напомним, что Месси подписал с ПСЖ контракт на два года.

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