Месси высказался о бывшем главном тренере "Барсы" Тито Виланове

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает об экс-тренере команды Тито Виланове, который в 2014 году умер от рака.

"Тито отлично понимал, как тут все устроено. При нем ценности, которые несет клуб, были отражены во всем. Он был скромным человеком, который многое мог сказать.

Он был близок мне, невероятный человек", - сказал капитан в документальном фильме 100x100 Tito.

Виланова возглавлял "Барселону" в сезоне-2012/13. При нем команда выиграла чемпионат Испании.

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