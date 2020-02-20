Месси высказался о конфликте с Абидалем

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Я не знаю, что тогда случилось с Абидалем, и почему он сказал такие слова. Мне пришлось ответить, так как я чувствовал, что меня атаковали. О команде много разговоров: что футболисты увольняют и назначают тренеров, приводят новых футболистов. Особенно это касается меня.

У меня нет такого влияния и я не принимаю решений. И мне не понравилось, что такие слова прозвучали от человека из клуба. Я считаю, что неправильно ставить футболистов в центр такого решения, как увольнение тренера. Абидаль - человек, принимающий решения. Он должен взять на себя ответственность", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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