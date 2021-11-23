Месси высказался о назначении Хави на пост тренера "Барселоны"
Фото твиттер ПСЖ
Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о перспективах Хави в роли наставника каталонской команды.
"Хави очень хорошо знает клуб, где ему всё знакомо с самого детства. Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним "Барса" сильно вырастет", - цитирует аргентинца Goal.com.
Хави возглавил "сине-гранатовых" 6 ноября, сменив на посту главного тренера Рональда Кумана. Он заключил с клубом контракт до 2024 года.
34-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а в августе ушёл в ПСЖ на правах свободного агента.
Не пропустите: Хави рассказал о своих принципах в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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