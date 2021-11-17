Месси высказался о ничьей в матче Аргентина - Бразилия

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Месси высказался о ничьей в матче Аргентина - Бразилия

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о ничейной результате матча 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бразилией (0:0).

"Мы знали, что это будет трудная игра, так и получилось. Со мной все в порядке, иначе я бы не выше на поле. С самого начала мы были уверены, что можем победить. Важно то, что у нас все хорошо, мы не проиграли и продолжаем расти", - приводит слова Месси пресс-служба аргентинской команды.

Аргентина, набрав 29 очков, гарантировала себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022. Бразилия с 35 очками попадала на мундиаль ранее.

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Как я здорово играл - сказал гномик. Пару раз даже мяч пнул. ЗМ на поле!

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