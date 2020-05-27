Месси высказался о пандемии коронавируса
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на жизнь всего мира.
"Я уверен, что никто не ожидал подобного. Были люди, которые говорили, что такое случается время от времени. Но я не мог даже представить себе, что будет именно так. Не думал, что это настолько повлияет на весь мир.
Непросто жить и работать с такой неопределенностью и в такой необычной ситуации. Мы все хотим знать, когда вернемся к соревнованиям. Для любого футболиста важно сохранить концентрацию", - передает слова Месси пресс-служба компании adidas.
Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все спортивные соревнования в мире отменены. Возобновление чемпионата Испании запланировано на середину июня.
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|Гранада
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