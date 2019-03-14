Месси высказался о победе над "Лионом" в Лиге Чемпионов

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Месси высказался о победе над "Лионом" в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси дал комментарии после победы своей команды над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовые" после нулевой ничьей во Франции разгромили "ткачей" дома со счётом 5:1.

"Мы сами создали себе проблемы, когда мяч был в штрафной. До этого соперник ничего не создавал. При счёте 2:1 нам пришлось помучиться какое-то время. К счастью, мы забили третий гол и успокоились. С самого начала игры мы показали свой настрой. "Барселона" хорошо двигала мяч и показывала лучший футбол. При счёте 3:1 мы стали находить больше пространства, могли быстрее убегать в контратаки. Нам пришлось немного подождать третьего гола, но он нас успокоил", - цитирует Месси Marca.

Стоит отметить, что аргентинец стал героем встречи - в его активе два гола и два ассиста.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси просто не с этой планеты, а третий гол был просто великолепный, я на такие вмжизнь не способен. Защитники просто задрались его ловить чтоб завалить до штафной, а он бац с правой, и плюха!

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петушалду
петушалду

Гол Лиона был с нарушением, Лангле просто втоптали в землю. А пенальти там чистейший

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