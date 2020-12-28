Месси высказался о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счётом 2:8
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями об историческом поражении от "Баварии" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Напомним, что мюнхенская команда в 1/4 финала турнира разгромила "сине-гранатовых" со счётом 8:2.
"Я много раз проигрывал, но важно, как складывается матч. Это была сложная игра, у нас был тяжёлый год. Поражения допустимы, но не такие", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
"Бавария" в итоге стала победителем ЛЧ, а "Барселона" после разгрома уволила Кике Сетьена с поста главного тренера.
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