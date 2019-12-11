Месси высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Примере

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Месси высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Примере

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

"Я жду, что в этом матче нам будет противостоять сильный "Реал", как это было в последнее время. "Класико" всегда стоит особняком. В этих матчах не имеет значения, какие места занимают оба клуба. Сейчас обе команды набрали хорошую форму", - приводит слова Месси AS.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря в Барселоне на стадионе. Изначально поединок должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

В данный момент клубы делят первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав по 34 очка.

Не пропустите: Матч "Барселона" - "Реал" обслужит арбитр, который дважды удалял Рамоса. | http://soccernews.ru

 
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