Месси высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Примере
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
"Я жду, что в этом матче нам будет противостоять сильный "Реал", как это было в последнее время. "Класико" всегда стоит особняком. В этих матчах не имеет значения, какие места занимают оба клуба. Сейчас обе команды набрали хорошую форму", - приводит слова Месси AS.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря в Барселоне на стадионе. Изначально поединок должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.
В данный момент клубы делят первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав по 34 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9