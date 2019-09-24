Месси высказался о результатах "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о проблемах клуба в этом сезоне. Об этом сообщает Eurosport.



Напомним, на данный момент "Барселона" занимает 8 место в турнирной таблице, отставая от лидеров на 4 балла.



"Сейчас нам тяжело. У нас есть проблемы с созданием моментов, с обороной, позволяем слишком многое. Сезон только начался, однако реагировать нужно уже сейчас.



Мы понимаем, что нужно прибавлять, нет сомнений, что мы станем сильнее и будет только расти. Тяжело будет возвращаться на поле, нам не хватает искры", - сказал Месси.



Отметим, что вчера, 23 сентября, Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

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