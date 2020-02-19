Месси высказался о скандале, связанным с его критикой в соцсетях
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что руководство клуба заплатило компании, которая занимает его критикой в социальных сетях.
"Меня удивила данная информация, так как в тот момент я не был в Барселоне. Вернувшись, я получил некоторую информацию. Президент сказал нам, игрокам, то же самое, что и на пресс-конференции. Я не знаю, что произошло на самом деле. Мне кажется странным, когда подобное происходит. Но Бартомеу пообещал предоставить доказательства. Нам придется подождать, чтобы узнать, правда ли это. Но все это странно", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.
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|М
|О
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|Реал Мадрид
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14