Месси высказался о скандале, связанным с его критикой в соцсетях

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Месси высказался о скандале, связанным с его критикой в соцсетях

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что руководство клуба заплатило компании, которая занимает его критикой в социальных сетях.

"Меня удивила данная информация, так как в тот момент я не был в Барселоне. Вернувшись, я получил некоторую информацию. Президент сказал нам, игрокам, то же самое, что и на пресс-конференции. Я не знаю, что произошло на самом деле. Мне кажется странным, когда подобное происходит. Но Бартомеу пообещал предоставить доказательства. Нам придется подождать, чтобы узнать, правда ли это. Но все это странно", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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