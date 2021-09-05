Месси высказался о скандале в матче Бразилия - Аргентина
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал скандальную ситуацию, возникшую во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бразилией.
"Мы уходим. Мы приехали сюда, чтобы играть футбол. Мы приехали, но нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа", — приводит слова Месси EiFSoccer.
Напомним, что матч был прерван из-за появления на поле сотрудников бразильской полиции, которые намеревались задержать четверых представителей аргентинской сборной за нарушение правил карантина. После этого на поле возникла потасовка, а затем игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван на 6-й минуте.
Подозреваемыми в нарушении карантина являются вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники
Джованни Ло Челсо и Эмилиано Буэндиа. Все они прибыли из Англии и не прошли двухнедельный карантин.
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