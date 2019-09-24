Месси высказался о соперничестве с Роналду

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Месси высказался о соперничестве с Роналду
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он думает о соперничестве с португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Между нами сложилось большое спортивное соперничество. Я играю за "Барселону", а он ранее выступал за "Реал". Люди считают, что наше соперничество выходит за рамки спорта, но это не так. Мы оба хотим приносить победы своим клубам, никто не любит проигрывать. Но между нами есть лишь такая конкуренция. Она остается только на поле", - приводит слова Месси официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, заняв первое место по результатам голосования среди тренеров и капитанов сборных команд, журналистов и болельщиков, набрав 46 голосов. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38). На третьей позиции - Роналду (36).

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