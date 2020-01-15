Месси высказался о соперничестве с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он думает о соперничестве с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду, который ранее выступал за "Реал".
"Противостояние с Роналду было особенным. Оно навсегда останется в памяти людей, так как длилось годами. Очень непросто играть на таком уровне столько лет. К тому же, мы играли за очень требовательные клубы - "Реал" и "Барселону".
Мне было очень приятно соперничать с Криштиану. Думаю, что болельщиками оно тоже нравилось. Не важно, болели они за "Реал" или "Барселону", либо же были нейтральными фанатами.
Безусловно, когда Роналду играл за "Реал", "класико" было особенным. Матчи с "Реалом" важны всегда, но с Роналду они были еще более особенными. Но сейчас все уже позади и нам нужно смотреть в будущее", - цитирует Месси Goal.
Напомним, что 32-летний Месси является единственным в истории 6-кратным обладателем "Золотого мяча". 34-летний Роналду выигрывал почетный приз пять раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11