Месси высказался о соперничестве с Роналду



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он думает о соперничестве с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду, который ранее выступал за "Реал".

"Противостояние с Роналду было особенным. Оно навсегда останется в памяти людей, так как длилось годами. Очень непросто играть на таком уровне столько лет. К тому же, мы играли за очень требовательные клубы - "Реал" и "Барселону".

Мне было очень приятно соперничать с Криштиану. Думаю, что болельщиками оно тоже нравилось. Не важно, болели они за "Реал" или "Барселону", либо же были нейтральными фанатами.

Безусловно, когда Роналду играл за "Реал", "класико" было особенным. Матчи с "Реалом" важны всегда, но с Роналду они были еще более особенными. Но сейчас все уже позади и нам нужно смотреть в будущее", - цитирует Месси Goal.

Напомним, что 32-летний Месси является единственным в истории 6-кратным обладателем "Золотого мяча". 34-летний Роналду выигрывал почетный приз пять раз.

Не пропустите: Месси назвал самого трудного опекуна в карьере. | http://soccernews.ru