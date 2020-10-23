Месси высказался о соперничестве с Роналду

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Месси высказался о соперничестве с Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выразил надежду, что заболевший коронавирусом форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду успеет выздороветь до очного матча между их командами.

"Соперничество с ним всегда было и остаётся особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определённый уровень в течение длительного времени непросто. Дуэль между мной и Криштиану была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она понравилась. Болельщики "Реала", "Барсы", да и вообще все любители футбола увидели грандиозное зрелище. Надеемся подарить им ещё больше эмоций.

Очевидно, что матчи с "Реалом" были особенными, когда Криштиану играл в Мадриде. Однако теперь это прошлое. Мы с нетерпением ждём новых вызовов. В среду может возникнуть эта проблема. Мы надеемся, что Криштиану поборет коронавирус и примет участие в матче", - цитирует Месси DAZN.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится 28 октября в Турине в 23:00 по московскому времени.

35-летний Роналду накануне снова сдал положительный тест на COVID-19, поэтому он рискует пропустить встречу с "сине-гранатовыми". Его допустят к выходу на поле только в том случае, если его тест за сутки до игры будет отрицательным.

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